台南新增22確診 5例感染源疫調中

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台南市18日新增22例COVID-19確診個案，市長黃偉哲（右）與衛生局長許以霖（左）下午在線上防疫記者會進行相關說明。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月18日

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市今天新增22例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案；其中，某學校及餐酒館相關、軍營相關2條新傳播鏈共10人確診，另有7人為舊傳播鏈相關，5人感染源疫調中。

台南市長黃偉哲下午在市府線上防疫記者會表示，今天稍早中央流行疫情指揮中心公布台南新增21例，但有1例戶籍在外縣市，因長期在台南活動轉列台南市個案。

台南市政府衛生局長許以霖說明新增個案資訊指出，22人分別為某學校及餐酒館相關接觸者6例、軍營相關接觸者4例、阿妹演唱會相關及衍生個案4例、高雄雅閣會館相關接觸者1例、宜蘭進香團行程相關接觸者1例、某學校個案相關接觸者1例及感染源疫調中5例。

許以霖指出，2條新增傳播鏈為某學校及餐酒館相關、軍營相關。其中某學校及餐酒館相關案，疫調後初步確認傳染途徑應是在餐酒館聚會，而不是在校園中。今天22名新增確診者資訊及足跡如下。

個案35251、35252、35253、35254、35255、35256等6例為台南市某學校及餐酒館相關接觸者，個案35251、35254、35255、35256因接觸不同確診案匡列居家隔離採檢陽性確診；個案35252、35253因出現症狀至醫院就醫採檢確診；其中4人分別出現咳嗽、流鼻水、頭痛、喉嚨痛、發燒、肌肉痠痛等症狀。

個案35934、36165、36166、36168為軍營相關接觸者，昨日因營區有確診者，經安排採檢PCR陽性確診。

個案35250、35639、35640、36167為阿妹演唱會相關及衍生案例，案36167因案35640確診，匡列居家隔離採檢PCR陽性確診；其餘3人因出現症狀，至醫院採檢陽性確診。

案36163為高雄雅閣會館衍生個案26782的同住家人，9日匡列居家隔離採檢PCR陰性，昨日居隔期間出現發燒、咳嗽、流鼻水、全身痠痛症狀，安排至醫院採檢PCR陽性確診。

案35257為參加宜蘭進香團個案31005的親友，14日匡列居家隔離採檢PCR陰性，15日居隔期間出現咳嗽症狀，16日自行快篩陽性，安排至醫院採檢，昨日PCR陽性確診。

案36164為台南市校園相關個案32352的同住家人，15日匡列居家隔離採檢PCR陰性，昨日居隔期間出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛症狀，安排至醫院採檢PCR陽性確診。

案35654、案35922、案35923為感染源疫調中個案，3人均為自行快篩陽性，至醫院採檢PCR陽性確診，其中2人分別到過台北、台中，相關接觸者隨疫調進行匡列中。

個案35258、35259為台南市曾到台北個案32025的校園接觸者，2人於15日匡列居家隔離，16日出現症狀安排至醫院採檢，昨日PCR陽性確診，感染源持續進行疫調中。

黃偉哲表示，最近每天公布的全國本土確診個案數量多，台南市也不排除將面臨一波擴散流行的可能，希望民眾與市府配合一起守住，不要每天新增太多個案。

他說，有關兒童接種疫苗部分，台南市步調將與中央一致，希望家長們利用時間思考是否同意讓孩子接種，但應充分了解相關科學證據，而非聽信網路上許多來源不明又似是而非的說法。（編輯：陳仁華）1110418