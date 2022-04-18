連鎖速食店遭指油煙擾鄰 台南環保局採樣未超標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市東區有民眾向市府及市議員蔡旺詮反映，指稱住家旁1家連鎖速食餐廳排出油煙味，造成鄰近住戶困擾，環保局今天採樣結果未超標，將持續追蹤，業者則強調有誠意處理。

台南市政府環保局接獲民眾反映後，今天派員前往當地採樣進行檢測，接獲民眾反映此事的蔡旺詮也到場關心。

反映的林姓男子表示，這家連鎖速食餐廳兩側是較高樓層民宅建物，位在餐廳2樓處的排煙管排出的油煙往上飄散，兩側住戶就算緊閉門窗仍聞得到油煙味，已造成家人生活上的困擾，雖曾向餐廳要求改善，但餐廳提出的方法是要借用他們家的牆面安裝排煙管到頂樓，雙方未達成協議。

到場的餐廳人員向前往採訪的媒體表示，因未獲得總公司授權無法對外發言，但總公司有誠意處理此事。

台南市環保局下午發布新聞稿指出，今天派員進行異味污染物官能測定採樣檢測後，異味分析結果小於10，未超標，但此案會持續追蹤，若未通過將依法開罰並通知業者限期改善，期限屆滿仍未完成改善者，將按次連續處罰。（編輯：卞金峰）1110418