竹市擴建光武國中與建功高中國中部 增47間教室

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（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）新竹市政府今天表示，因應竹市東區國中學齡人口逐年增加，將啟動光武國中新建校舍計畫與增設建功高中國中部校舍，未來，2校共新增47間教室，紓解就學壓力。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，新竹市預估在116學年度國中就學人口數約1393人達到高峰，較去年再增加300多名學生。

林智堅表示，考量不斷攀升的就學需求，市府投入新台幣2.1億元啟動光武國中新建校舍計畫，也積極爭取中央補助1.5億元增設建功高中國中部校舍，未來，光武國中將新增21間教室、建功高中國中部增26間教室，預計114學年度完工。

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教育處指出，為紓解入學人數及避免兩校在114學年度完工後，每年級突增6至7班造成衝擊，光武國中從111學年度起採逐年緩步增班，一年級新生班級將從原本14班增到16班、每班30人，未來陸續逐年增班。

建功高中國中部原本13班，近2年已招收至16班、每班30人，因一般教室數不足，借專科教室作一般教室，未來，待新校舍完工後，將還部分教室為專科教室。（編輯：李錫璋）1110419