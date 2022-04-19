竹市擴建光武國中與建功高中國中部 增47間教室
2022/4/19 14:16（4/19 14:51 更新）
因應新竹市東區國中學齡人口逐年增加，新竹市政府將啟動光武國中新建校舍計畫與增設建功高中國中部校舍，預計114學年度完工。未來2校共新增47間教室，紓解就學壓力。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月19日
（中央社記者郭宣彣新竹市19日電）新竹市政府今天表示，因應竹市東區國中學齡人口逐年增加，將啟動光武國中新建校舍計畫與增設建功高中國中部校舍，未來，2校共新增47間教室，紓解就學壓力。
新竹市政府今天發布新聞稿表示，新竹市預估在116學年度國中就學人口數約1393人達到高峰，較去年再增加300多名學生。
林智堅表示，考量不斷攀升的就學需求，市府投入新台幣2.1億元啟動光武國中新建校舍計畫，也積極爭取中央補助1.5億元增設建功高中國中部校舍，未來，光武國中將新增21間教室、建功高中國中部增26間教室，預計114學年度完工。
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教育處指出，為紓解入學人數及避免兩校在114學年度完工後，每年級突增6至7班造成衝擊，光武國中從111學年度起採逐年緩步增班，一年級新生班級將從原本14班增到16班、每班30人，未來陸續逐年增班。
建功高中國中部原本13班，近2年已招收至16班、每班30人，因一般教室數不足，借專科教室作一般教室，未來，待新校舍完工後，將還部分教室為專科教室。（編輯：李錫璋）1110419
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