屏東火車站道路拓寬 蔣月惠再聲援牴觸戶抗議

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屏東火車站周邊道路拓寬案，4年前縣議員蔣月惠（前中）因聲援公勇路牴觸戶，咬傷女警，19日再聲援復興、光復、柳州及建民路的牴觸戶，一同到縣府抗議，並遞交陳情書。（蔣月惠提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月19日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）屏東火車站周邊道路拓寬案，4年前縣議員蔣月惠因聲援公勇路牴觸戶，咬傷女警，蔣月惠今天再聲援復興、光復、柳州及建民路的牴觸戶到縣府抗議，反對強行徵收民地。

屏東火車站周邊道路拓寬案，4年前縣府拆除公勇路牴觸戶時，蔣月惠聲援住戶咬傷維持秩序的2名女警，事件一時讓蔣月惠爆紅，蔣月惠也因此被告，被判拘役，公勇路牴觸戶之後順利拆除。

縣政府今天進行火車站周邊道路拓寬案中的復興路、光復路、柳州街、建民路的拆除工作招標作業，蔣月惠及土地正義相關團體到場陳情抗議。

蔣月惠等人訴求，屏東市人口不斷減少，這些路段的車輛使用率不高，沒有必要拓寬，要求不要拆除，廢止徵收這些道路的私有土地，反對強行徵收民地。

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抗議過程中，牴觸戶一度情緒激動，1名牴觸戶表示，他們住在那裡做生意30、40年，全家賴以維持生計，現在縣府要他們搬走，補償金太低，目前房價高漲，搬離目前居住地根本買不起房子。

縣府土木科長陳炳良接下陳情書後表示，復興路等地上拆除戶共32戶，東側9戶已拆除，西側有11戶拆除，12戶還沒拆，目前沒同意的只剩下9戶，縣府將會持續溝通協調。今天的招標作業最後流標。（編輯：謝雅竹）1110419