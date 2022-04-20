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台南首間國小食農專科教室 東山國小啟用

2022/4/20 18:18
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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市政府教育局與陳蒼經公益信託慈善基金會合作，在東山國小打造台南市第一間國小食農專科教室，並希望藉東山國小經驗鼓勵各校與在地青農攜手，發展地區食農教育課程。

台南市長黃偉哲今天出席東山國小食農專科教室「郁蒼食經學堂」揭牌儀式致詞指出，陳蒼經公益信託慈善基金會回饋鄉里的善舉，不只造福東山國小的同學，也能服務許多其他學校學生，讓孩子們了解他們所吃的主、副食品相關教育，知道惜福惜食，進而對環境友善，珍惜這一塊土地。

台南市副秘書長王揚智表示，台南農產種類豐富，目前各學校午餐食用台南在地食材蔬菜比例已達30%，水果更高達60%，未來希望藉由東山國小的經驗，鼓勵各校與在地青農攜手，發展地區食農教育課程，讓在地低碳食農教育由學校教育深入每個家庭，成為台南市特色。

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台南市教育局提供資料指出，東山國小與社區青農團體、非營利組織、校內專長教師、校友共同攜手合作推動食農教育，獲行政院農委會辦理「推動食農教育教案暨成果優選」獎、「食米學園計畫」全國評鑑績優獎等多項獎項肯定。

台南市教育局指出，東山國小「郁蒼食經學堂」融入東山在地食材、農委會食農教育以及台南市營養教育，搭配食米教育教材，將讓孩子學習跨領域認知課程，還能在校內進入體驗型態的食農教育課程。（編輯：卞金峰）1110420

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