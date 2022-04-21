彰化縣農業處2人確診 上午關門80多名員工採檢

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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰縣農業處2名員工確診COVID-19，農業處今天上午關門，安排80多名員工前往醫院做PCR篩檢，確定無人染疫後，下午才會開放辦公室辦公；農業處強調，不影響業務與民眾權益。

彰化縣政府農業處昨天上午先有1名員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），據指出，這名員工家住南投，因家人確診，自行做快篩呈現陽性後前往醫院採檢確診，衛生局人員將鄰近這名員工的7名同事匡列居隔，也幫農業處全部員工做快篩，快篩呈現陰性。

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不過被居隔的7人中，有1人昨晚PCR採檢結果為陽性，衛生局人員立即通知農業處員工今天不用上班，先前往醫院做採檢，也針對縣府各樓層辦公室進行清消；農業處大門也張貼「本處因有要事，暫時停止服務，若有業務需求，請於下午3點以後再行聯絡。」的公告。

彰化縣政府農業處長邱奕志接受媒體聯訪時說，農業處80多名員工上午前往醫院採檢，如確定陰性，下午就可回辦公室辦公，民眾要前往農業處洽公，除可到縣府1樓中庭單一窗口洽公區外，電話也會轉接到各科長手機，不會影響業務及民眾權益。（編輯：謝雅竹）1110421