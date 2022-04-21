花蓮新增92例確診 玉里鎮社區群聚急設快篩站

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花蓮今天新增92例COVID-19確診，包括玉里鎮春日里群聚延伸、吉安黃昏市場9個攤商及家人確診；部立花蓮醫院從首案至今已累計171例感染，衛生局呼籲做好自身防護才是關鍵作為。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮今天新增92例，自3月底爆發至今累計確診人數884人，目前住院126人，居家照護新增28人、累計358人，居隔人數4305人，包括在家隔離的1408人。

衛生局長朱家祥說明，玉里鎮春日里的案39951開早餐店，延伸社區12人，且4月12日案43445在部落為孩子舉辦周歲宴，朱家祥呼籲有參加者或相關聯者盡快做快篩，明天就近在春日派出所後方廣場設置快篩站。

吉安黃昏市場新增5個攤商及1名家人，昨天和今天共9名攤商確診，目前沒有消費者被感染。

由宜蘭婚宴延伸的秀林鄉和中部落滿月宴，今天新增9例，其中亞泥職場及外包商有7例，2例是家人。

衛生福利部花蓮醫院感染鏈新增11人，萬榮鄉婚宴新增8人，外縣市11人，疫調中42人。

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朱家祥說，疫情延燒，民眾打疫苗變得比較積極，統計自4月1日至20日接種疫苗總人數2萬8286人，其中打追加劑的有2萬444人。

另外，媒體提問有關交通部因應台鐵工會發動五一休假行動，將利用遊覽車疏運，縣府是否有配套措施？朱家祥回應表示，疾管署預估到4月底，單日確診數恐突破萬人，顯示社區中都有確診者，假期應減少移動，不要聚餐、和陌生人共餐，讓疫情緩和下來，勿造成醫療量能的負擔。（編輯：陳仁華）1110421