中市增139例確診 阿妹演唱會市民染疫已32例

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台中市政府21日下午召開防疫指揮中心記者會，市長盧秀燕（圖）指出，台中新增139例COVID-19確診個案，其中未滿12歲23例、12至64歲113例、65歲以上3例；從感染途徑來看，密切接觸者65例，感染源釐清中有74例，確診案例都是輕症或無症狀。中央社記者郝雪卿攝 111年4月21日

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市今天新增本土確診個案139例，市長盧秀燕表示，其中1名20多歲的員警及1名30多歲的住院醫師，都曾參加張惠妹演唱會，使得台中市因阿妹演唱會確診個案累計已32例。

台中市政府下午召開防疫指揮中心記者會，盧秀燕在會中表示，台中新增139例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中未滿12歲23例、12至64歲113例、65歲以上3例；從感染途徑來看，密切接觸者65例，感染源釐清中有74例，確診案例都是輕症或無症狀。

在今天新增的個案中，曾參加張惠妹演唱會的確診個案仍持續增加中，盧秀燕指出，其中1名20多歲的派出所員警，12日到台北看演唱會，19日收到細胞簡訊前往篩檢結果陽性，CT值37.2。

盧秀燕指出，根據員警的CT值，研判傳染性應該極低，還在跟中央、防疫醫生討論，是否可判定確診者，接觸者17人快篩都是陰性，員警已在家預防性居隔中，而派出所運作已調派鄰近警力支援，治安勤務正常運作中。

除這名員警外，衛生局長曾梓展說，新增的1名30多歲男性，目前是中山醫學大學附設醫院住院醫師，於16日去參加張惠妹演唱會，20日篩檢確診，研判與演唱會有關，使得台中市因演唱會而確診的個案累計已達32例。

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曾梓展說，還有1名30多歲監獄戒護人員確診，於19日發病，除了匡列14名接觸者外，監獄內部共篩檢1210人，全數陰性；另外，也有1名40多歲男性個案於16日參加大甲媽遶境時與北部友人接觸，19日篩檢陽性，目前無症狀。

此外，名嘴周玉蔻確診，民進黨台中市議員周永鴻被通知匡列隔離，曾梓展說，周永鴻快篩及核酸檢測都為陰性，與周永鴻的接觸者可以解除列管，但周永鴻仍須依規定進行居家隔離。（編輯：陳仁華）1110421