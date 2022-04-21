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中市居家照護22日上線 兒童疫苗施打尊重家長

2022/4/21 18:53（4/21 19:06 更新）
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台中市政府21日下午舉行疫情說明記者會，市長盧秀燕（中）邀請台中榮民總醫院副院長傅雲慶（左）與會，說明兒童接種疫苗可能出現的副作用、兒童確診症狀等，盼藉由專業說明，讓家長安心。中央社記者郝雪卿攝 111年4月21日
台中市政府21日下午舉行疫情說明記者會，市長盧秀燕（中）邀請台中榮民總醫院副院長傅雲慶（左）與會，說明兒童接種疫苗可能出現的副作用、兒童確診症狀等，盼藉由專業說明，讓家長安心。中央社記者郝雪卿攝 111年4月21日
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（中央社記者郝雪卿台中21日電）中央將啟動確診個案居家照護管理措施，台中市長盧秀燕今天表示，中市居家照護明天正式上線；對於兒童疫苗的施打，將配合中央政策，但不會催打，尊重家長的同意權。

台中市政府下午召開防疫指揮中心記者會，盧秀燕除說明台中市新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案139例外，也說明相關防疫作為，還邀請台中榮民總醫院副院長傅雲慶與會說明兒童接種疫苗可能出現的副作用、兒童確診症狀，盼藉由專業說明，讓家長安心。

對於中央將啟動無症狀及輕症確診個案居家照護管理措施，盧秀燕在會中表示，市府已統整相關資源規劃「居家安心照護計畫」，明天將正式上線，全市15家專責醫院、442家醫療院所、149家藥局提供醫療服務，市府並成立29處居家安心照護關懷中心，提供完善居家照護服務，讓民眾安心。

針對居家照護、居家隔離、居家檢疫者的就醫交通方式，盧秀燕說，可依據情況緊急程度不同，分程度處理，包含救護車、防疫計程車或同住親友接送、自駕等。目前台中市的救護車數量也從原有的14輛，提高至22輛；防疫計程車數量從原有的50輛，新增至70輛，未來會再依據疫情變化滾動檢討、新增車輛數。

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至於6到11歲孩童接種疫苗問題，盧秀燕指出，中央拍板12歲以下兒童可接種莫德納疫苗，台中與中央態度一致，但市府不會催打，會採取審慎態度，尊重家長的同意權，此年齡層中市約有17萬名兒童，籲請中央補足疫苗，替台中市兒童接種。

有關兒童施打疫苗可能的副作用，傅雲慶表示，根據國外大規模經驗，兒童施打疫苗副作用輕微且暫時，常見副作用包括局部注射疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒等，症狀和成年人差不多。至於較嚴重的副作用如心肌炎、過敏性休克、腦炎等，機率不到萬分之1，且根據國外經驗，這些嚴重副作用比起12至17歲年齡層出現的機會更低，家長不用太恐慌。（編輯：陳仁華）1110421

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