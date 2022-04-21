大甲媽遶境後快篩陽醫院採檢確診 彰化首例員警染疫

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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰化縣警察局彰化分局1名員警自行快篩陽性，前往醫院採檢確診，這名員警也是縣內首名確診的警察；至於員警染疫是否和大甲媽遶境有關，彰化縣政府衛生局仍在調查中。

為降低員警在大甲媽遶境活動時的染疫風險，衛生局曾提供4400支快篩試劑給參與遶境的員警，有員警在遶境活動結束後，自行快篩陽性，於是前往醫院採檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

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彰化分局指出，員警隸屬的派出所已完成消毒，除派出所所長留守外，分局警備隊也成立機動派出所駐守在派出所外，協助處理勤務，維護派出所安全，派出所今天也不受理民眾報案。

彰化分局表示，目前無法判定員警染疫是否和大甲媽遶境有關，相關疫調工作由彰化縣衛生局進行中，而民眾如有報案需求，可至鄰近住家的派出所報案，各派出所會依單一窗口規定受理、通報，不會影響民眾權益。分局也會調派警力執行轄區治安、交通任務，不會出現空窗期。（編輯：陳仁華）1110421