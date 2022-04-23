高市垃圾不落溪 鳳山溪全年清廢棄物2053公斤

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）高市環保局自去年首度執行鳳山溪每週3次河面巡檢、每月2次廢棄物清理作業，總計清除逾500公尺河道底泥，清出2053公斤廢棄物和981.86公噸淤泥，成效可觀。

高雄市政府環保局今天新聞稿指出，為落實「守護河川、垃圾不落溪」，去年起首度執行自鳳山溪博愛橋往上游濟安橋、富田橋、山仔頂橋，以及大松橋河面巡檢及廢棄物清理作業，期間每週進行3次河面巡檢及每月2次廢棄物清理。

環保局說明，經統整110年度巡檢及清理執行紀錄，鳳山圳水質淨化場與坔埔排水截流等處清除逾500公尺河道底泥，整年度共執行19次河面廢棄物清理作業、7次河道底泥清除，總計清理2053公斤廢棄物及981.86公噸淤泥，成效可觀。

環保局表示，鳳山溪河道常見髒亂點，以博愛橋、大智陸橋下、鳳山圳排水、美山路70巷等處為主，除派員人工撿拾河面飲料瓶罐、清潔品瓶罐、紙類餐盒及家庭垃圾等，也出動大型機具協助清理。甚至在去年6月份大雨後溪水暴漲，巡檢員仍冒雨巡檢清除稻稈、雜草及廢棄物等，確保河道通洪順暢。

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環保局長張瑞琿表示，今年將持續維護鳳山溪上游段水環境，更將進一步推動鳳山溪流域生態調查、環境教育種子教師培訓及地方深耕環教推廣，未來將透過培訓種子教師及流域沿岸各國中小學童，進行走讀教育及環境教育，以期培養更多環保尖兵，共同攜手改善鳳山溪水體環境。

鳳山溪發源大樹山區，向西流經大樹區、大寮區、鳥松後，貫穿鳳山區中心，向西南流入前鎮區後改稱為前鎮河（也稱前鎮溪），最後注入高雄港。（編輯：孫承武）1110423