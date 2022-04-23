更多編輯台推薦新聞：
兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看
生活

兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥
生活

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏東42小鎮遭攻下 俄軍將領稱要打開聶斯特河沿岸通道引憂
首頁 / 地方

高市垃圾不落溪 鳳山溪全年清廢棄物2053公斤

2022/4/23 12:22（4/23 12:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄23日電）高市環保局自去年首度執行鳳山溪每週3次河面巡檢、每月2次廢棄物清理作業，總計清除逾500公尺河道底泥，清出2053公斤廢棄物和981.86公噸淤泥，成效可觀。

高雄市政府環保局今天新聞稿指出，為落實「守護河川、垃圾不落溪」，去年起首度執行自鳳山溪博愛橋往上游濟安橋、富田橋、山仔頂橋，以及大松橋河面巡檢及廢棄物清理作業，期間每週進行3次河面巡檢及每月2次廢棄物清理。

環保局說明，經統整110年度巡檢及清理執行紀錄，鳳山圳水質淨化場與坔埔排水截流等處清除逾500公尺河道底泥，整年度共執行19次河面廢棄物清理作業、7次河道底泥清除，總計清理2053公斤廢棄物及981.86公噸淤泥，成效可觀。

環保局表示，鳳山溪河道常見髒亂點，以博愛橋、大智陸橋下、鳳山圳排水、美山路70巷等處為主，除派員人工撿拾河面飲料瓶罐、清潔品瓶罐、紙類餐盒及家庭垃圾等，也出動大型機具協助清理。甚至在去年6月份大雨後溪水暴漲，巡檢員仍冒雨巡檢清除稻稈、雜草及廢棄物等，確保河道通洪順暢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

環保局長張瑞琿表示，今年將持續維護鳳山溪上游段水環境，更將進一步推動鳳山溪流域生態調查、環境教育種子教師培訓及地方深耕環教推廣，未來將透過培訓種子教師及流域沿岸各國中小學童，進行走讀教育及環境教育，以期培養更多環保尖兵，共同攜手改善鳳山溪水體環境。

鳳山溪發源大樹山區，向西流經大樹區、大寮區、鳥松後，貫穿鳳山區中心，向西南流入前鎮區後改稱為前鎮河（也稱前鎮溪），最後注入高雄港。（編輯：孫承武）1110423

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載