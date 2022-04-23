台南永信國小期中考題和去年雷同 校方將懲處

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（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市永信國小5年級期中考社會科考題，遭爆和安親班給學生的考題雷同，家長將此事PO在臉書。教務處比對發現考題和去年雷同，昨天重考，校方也將懲處命題老師。

台南市永信國小5年級學生家長在臉書（facebook）貼文指出，5年級學生20日期中考社會科考題，竟和連鎖安親班給學生考題雷同。家長質疑學校題目外洩給補習班，而且這間補習班是學校家長會的成員、已經不是第1次了。

永信國小校長周豐榮今天表示，5年級班導師20日接獲學生反映考題「安親班有寫過」，立刻通報教務處，教務處比對發現考題和去年雷同，因當天學生已放學，隔天就在家長聯絡簿告知應考題和去年雷同，昨天重考。

周豐榮說，實際狀況是命題老師「取巧」，借用去年其他社會科老師命題考過的內容；命題老師願接受處分，相關懲處將於25日公告。

周豐榮表示，學校考完試的試卷及批改內容會讓學生帶回給家長察看，校外機構可能收集作為考古題或複習使用，沒有學校命題外洩的情況。

校方表示，社會科考試由老師輪流命題，這次命題老師，採用去年考過的考卷修改應付，將由教師考核委員會決定懲處。（編輯：郭諭儒）1110423