竹縣新增57例染疫 其中31例就醫採檢確診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣24日電）新竹縣今天新增57例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中有31例為因症就診至醫院採檢PCR（核酸檢測）後確診，相關疫調持續中。

新竹縣政府衛生局發布新聞稿表示，中央疫情指揮中心公布新竹縣今天新增57例確診病例，其中有17例為居隔期滿或匡列採檢確診，在可控匡列名單內，另有31例為因症就醫採檢PCR確診，另有9案疫調中。

衛生局指出，今天新增的57例確診者均為輕症或無症狀，確診足跡均已完成清潔消毒，相關疫調匡列仍持續。

衛生局指出，57例確診者的年齡分布在3歲至66歲，12歲以下佔19名、65歲以上1名，確診者以青壯年為主；其中男性佔31名、女性26名，CT值分布在12.1至31.68之間，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，無症狀者有21人。

衛生局表示，57例分布在竹北市20例、竹東鎮21例、湖口鄉10例、新豐鄉3例、新埔鎮2例、芎林鄉1例，已安排收治醫院、申請集中檢疫所治療，或申請居家照護方案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局說明，今日新增案例仍以校園、教育機構師生感染為主，其次是職場群聚事件及跨城市旅遊活動史；目前風險還是來自跨縣市移動，有外縣市旅遊史的個案回到社區，滲漏到家庭、職場、學校、補習班。

另，衛生局也指出，本月22日公布之案44480公共場所活動史，曾於4月18日上午9時至中午12時、19日上午9時至下午5時、20日上午9時至中午12時，到過芎林鄉「如意商行」，而非當日公布的「昆山農藥資材行」，特此更正說明。（編輯：陳仁華）1110424