桃園市新增696例確診 鄭文燦籲職場定期快篩

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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園市長鄭文燦表示，今天桃園市本土確診個案有696人，雖然採檢塞車、速度較慢，市府仍採重點疫調、精準隔離作法，他也呼籲各大職場業者應建立起定期快篩制度。

鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，市府針對和碩聯合科技公司共採檢2493人，有152人尚在檢驗中，目前累計確診694人，這個職場群聚感染較特別的都是無症狀，所以員工跟企業雙方都不知道，所以將來各大職場應建立定期快篩的制度。

鄭文燦指出，目前專案採檢的職場、學校，包括新明國小採檢342人，市立桃園幼兒園採檢282人，羅浮高中採檢516人，中央大學採檢285人，私立綠地幼兒園採檢327人，平鎮公托中心採檢174人，除了市政府、警消團隊跟區公所外，建國國中、私立德來幼兒園也進行採檢，相關結果會在明天報告。

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鄭文燦表示，今天也採檢了很多市府相關單位，包括消防局、大溪區公所、桃園區公所以及警察局部分派出所，因為屬於防疫團隊，若屬高風險、第一線的近距離接觸者，會採取居隔3+4方案，其他次風險區域會採取「以篩代隔」，大概2天快篩1次，快篩2到3次，確保防疫量能。

鄭文燦指出，桃園市目前醫療及防疫資源的整備還有餘裕，至於重症部分，11家責任醫院有405個病床，目前還有空床260個，而在加強型防疫旅館部分，共有130個房間，目前已使用14間，這部分還是充足。（編輯：陳仁華）1110425