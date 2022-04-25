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雲林暫緩學校游泳課 褒忠鄉全鄉4國小停課1週

2022/4/25 18:48
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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）國內COVID-19疫情延燒，雲林縣長張麗善今天召開線上記者會宣布本學期雲林縣高中以下學校游泳教學暫緩執行，而褒忠鄉內因超過1/3學校停課，全鄉4所國小停課至5月1日。

張麗善在記者會上說明今天新增14例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，其中7例無症狀、7例輕症。

張麗善指出，托兒所、國小相關延伸案新增1例，是23日公布學童的奶奶；居酒屋餐飲相關傳播鏈新增2例，是日前個案的家人，為居酒屋傳播鏈延伸的家戶感染；另有朋友間聚會感染，是曾與21日公布個案一起聚會者，感染源頭調查中，其他還有零星個案傳播鍵源頭還在調查中張麗善表示，由於有家長對學生上游泳課有疑慮，所以雲林縣內高中以下學校的游泳課即刻起暫緩執行。

另外雲林縣府新聞處長羅楚東提到，依雲林縣停課標準，1鄉鎮市區有1/3學校全校停課，該鄉市學校停課。褒忠鄉內國小及幼兒園已停課達3/8，自今天起至5月1日褒忠鄉4所國小及3間幼兒園停課。

雲林縣政府呼籲，防疫需要民眾大力配合，持續落實防疫新生活運動，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，遵守呼吸道衛生與咳嗽禮節。（編輯：郭諭儒）1110425

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