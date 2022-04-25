金門新增10確診 居隔5+5配合中央改為3+4

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金門縣政府秘書長陳祥麟（圖）25日晚間表示，下午新增3名COVID-19確診者，晚上再增7人確診，總計單日10人確診，匡列60人。中央社 111年4月25日

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（中央社金門縣25日電）金門縣政府今晚表示，繼下午新增3名確診者，晚上再增7人確診，總計單日10人確診，匡列60人。對於縣府下午宣布的居家隔離5+5政策，縣府秘書長陳祥麟說，將配合中央縮短為3+4天。

陳祥麟晚上率衛生局長李錫鑫、教育處長黃雅芬和民政處長蔡西湖召開記者會，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫情。

陳祥麟表示，新增個案1為50多歲男性，月初曾赴台，25日自覺疲倦，自行快篩呈陽性後至部立金門醫院就診PCR採檢確診。案2、3是他同住未滿20歲就學的家人，所讀學校明天起預防性停課，改採線上教學。

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至於個案4到7，陳祥麟表示，4人都是24日確診軍人的密切接觸者，在隔離中PCR由陰轉陽，無新增足跡及密切接觸者，軍方持續以嚴謹的防疫作為實施隔離及清消。

縣長楊鎮浯在下午記者會表示，將啟動居家隔離者採行5+5政策，也就是前5天於防疫旅館實施居家隔離，經PCR採檢陰性後，實施5日在家的居家隔離措施。陳祥麟晚上表示，中央流行疫情指揮中心傍晚公告決議，自26日縮短居家隔離天數為3+4，即3天居家隔離，4天自主防疫，配合中央系統登錄作業，金門縣同步實施。（編輯：管中維）1110425