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議員爆幼兒園虐童 高市府調查確認違法將重罰

2022/4/26 16:03
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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄市議員吳銘賜今天在議會爆料，有幼兒園多次發生虐童事件，卻改名重開業，要求市府徹查。高市府社會局、教育局表示，已調查認定違法違規，將裁處重罰。

吳銘賜今天在議會質詢表示，接獲家長陳情，4歲女兒返家屁股有瘀傷，調閱幼兒園監視器發現，同一天至少5名幼兒被打，只因排隊沒排好或沒獲同意自行去廁所尿尿就被打、罰站，痛批「簡直把別人小孩當沙包打！」

吳銘賜還說，這家幼兒園是連鎖幼兒園，在高雄有不少家，之前曾在左營有虐童紀錄，罰2歲女童大熱天跑7圈操場，更扯的是老師沒教保資格，被徹查後辦理歇業，但隨即改名繼續核准成立，「真是無縫接軌」。

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高雄市長陳其邁表示，經了解後，此案違反兒童及少年福利與權益保障法，會要求相關局處從重處罰並將個案移送法辦，保障兒少權益。教育局長謝文斌說，有掌握此案，收到事證後積極處理，也已開會做出裁處，並已發出行政裁處通知書。

社會局家防中心主任李慧玲接受媒體詢問表示，鳳山某幼兒園2名教保人員經常性對多名幼童有不當行為，經調查後認定違反兒少法，將開罰6萬元到60萬元並公布姓名，由於此案是對多名幼童經常性發生不當行為，因此會朝加重處罰嚴懲。（編輯：謝雅竹）1110426

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