高雄4大醫院結合AI共組聯盟 建構聯合學習平台

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）高雄4大醫學中心與台灣人工智慧實驗室共同籌組高雄聯合學習智慧醫療聯盟，今天進駐亞灣高軟園區，未來可建構最大聯合學習平台，共享醫療資源，規劃智慧轉型醫療服務。

台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）與高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄榮民總醫院、義大醫療財團法人義大醫院，4大高雄頂尖醫院共同籌組的「高雄聯合學習智慧醫療聯盟」，今天在高雄軟體園區舉辦進駐儀式，宣布正式落地高雄亞灣5GAIoT創新園區。

高雄市長陳其邁出席致詞表示，利用聯合學習解決臨床問題，把醫療資源虛實整合，提升醫療品質，感謝高雄4大醫學中心共享醫療資源，藉由聯合學習合作，發展出最佳解決方案，創造人類健康福祉，完整規劃智慧轉型醫療服務。

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陳其邁指出，高雄擁有全國一流醫學中心及豐富醫療數據，透過與台灣人工智慧實驗室合作，建立完整聯合學習平台，加速醫療數位轉型，也為高雄市的智慧醫療規劃發展，執行扎實驗證機制，訓練具有商業模式及潛力的聯合學習模組。

高雄市政府衛生局新聞稿說明，聯合學習平台能在兼顧個人隱私與資料自主權利下，不必將隱私機密資料集中管理與共享，即可在各醫院合作下完成高品質人工智慧模型共同訓練、驗證與測試，可解決資料隔閡與研究倫理問題，同時又能共同訓練出最佳的人工智慧模型，讓臨床工作更有效率。（編輯：郭諭儒）1110426