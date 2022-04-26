黑嘉嘉短影音行銷嘉義 畫面太仙網求完整版

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嘉義縣文化觀光局以「享受在嘉．每一步都是好的落點」為主題，邀請圍棋女神黑嘉嘉參與拍攝嘉義觀光行銷影片，25日晚間在臉書發布6秒片段，引起網友留言「要跟嘉嘉一起回嘉」。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月26日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣文化觀光局臉書發布日媒讚譽「千年一遇美女棋士」黑嘉嘉拍攝嘉義觀光行銷影片片段，畫面「太仙」，引發網友留言「敲破碗求完整版」，今晚釋出3分15秒完整版。

嘉義縣文化觀光局發表最新形象影片，以「享受在嘉．每一步都是好的落點」為主題，主打嘉義友善旅遊環境，邀請圍棋女神黑嘉嘉參與拍攝，昨晚在臉書發布6秒片段影片，網友留言「要跟嘉嘉一起回嘉」。

嘉義文觀局長許有仁告訴中央社記者，更多網友留言，要求看完整版，今晚8時已在文觀局與「慢遊嘉義」臉書粉專釋出30秒版本與3分15秒完整版網路連結。

嘉義縣長翁章梁分享看完影片的心得，影片中字字句句都透露黑嘉嘉來嘉義旅遊的感動，她「想待在嘉，每一口呼吸都感受得到平常心」、「享受在嘉」。

許有仁表示，文觀局力邀黑嘉嘉走訪嘉義特色景點拍攝觀光形象影片，而她又是在嘉義縣拍攝取景「消失的情人節」電影中的知名「哦噢妹」，透過影片黑嘉嘉引導大家體驗嘉義，更提升嘉義觀光質感。

許有仁說，不論是自然生態、人情溫度、宗教信仰、風味小吃、自然風光，嘉義都有。（編輯：郭諭儒）1110426

嘉義縣文化觀光局發表最新形象影片，以「享受在嘉．每一步都是好的落點」為主題，主打嘉義友善旅遊環境，邀請圍棋女神黑嘉嘉參與拍攝，片段影片釋出就引發網友熱烈迴響。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月26日