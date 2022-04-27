竹縣YouBike 2.0即將啟航 竹北最快6月啟用

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣27日電）新竹縣YouBike預計今年6月底先啟用竹北市41站，縣長楊文科表示，預計112年持續於竹東、新豐、湖口等處新建50站，盼能滿足民眾通勤、通學需求。

新竹縣政府今天發新聞稿表示，楊文科今年3月與微笑單車公司正式簽約合作後，縣府邀集里長、公所等相關單位進行自行車場站會勘。

楊文科於稿中表示，為解決民眾通勤通學需求，他上任後積極推動公共自行車建置計畫，目前竹北市站點經會勘後，第一階段推動共計41處站點，包含台鐵與高鐵新竹站、國高中、商業區、住宅區公園及機關等，預計最快第一階段於今年6月底啟用。

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楊文科表示，第二階段縣府將持續聽取民眾意見，逐步增加公共自行車站點密度，包括竹北再增加9站，及112年在竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉共新建置50站，提供民眾更好的服務。

新竹縣政府交通旅遊處長游志祥表示，公共自行車設站原則，以人口熱點作為建置站點之優先選擇，並採取先廣後密的設站方式，將依據民眾實際需求及周邊人行道、公園空間是否足夠，進行設站評估。（編輯：張銘坤）1110427