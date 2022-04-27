台南預定解編426公頃公保地 開發市地重劃

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市政府活化利用公共設施保留地，預定解編426公頃公保地，第1階段開發6個市地重劃區，還地於民。

台南市政府地政局今天發布新聞稿指出，市府近年透過都市計畫公共設施用地定期通盤檢討及專案通盤檢討，對各區公共設施保留地進行解編，且以市地重劃及其他多元方式規劃辦理。

地政局表示，市府預定解編426公頃公保地，包括定期通檢解編47區約249公頃公保地，及專案通檢解編59區約177公頃公保地。

地政局長陳淑美表示，台南市都市計畫早年劃設學校用地、公園用地及體育場用地等，因都市發展變遷造成公共設施保留地無立即性需求，市府未分區徵收使用，經都市計畫檢討解編，依周遭環境適宜性，重新劃分坵塊、配置道路、公共設施，將以市地重劃方式辦理。

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她說，預定解編的426公頃公保地，第1階段開發涵蓋去年和今年陸續開辦的永康大同市地重劃、永康竹園市地重劃、永康五王市地重劃、善化興華市地重劃，及明年開辦的永康永大市地重劃、下營等公保地解編共約32.56公頃。

地政局說明，此6個市地重劃開發區，將開闢13處公園等各項公共設施11.81公頃，及開發住宅區面積20.75公頃，不只提升土地利用價值，增加休憩生活空間，也有助於紓解市府財政壓力，並回饋開發區公共建設及維護，地主也取得可利用建築土地，落實還地於民政策。（編輯：謝雅竹）1110427