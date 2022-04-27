新北計程車運將健檢優惠 5/2起提供3200名額

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新北市交通局27日表示，將自5月2日起至10月31日止，開放設籍新北市的3200名計程車司機健檢優惠名額，近2年未參加者免費，曾參加者自付一半費用。中央社記者沈佩瑤攝 111年4月27日

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（中央社記者沈佩瑤新北27日電）新北市交通局今天表示，5月2日起至10月31日止，開放3200名小黃司機健檢優惠名額，近2年未參加者免費，曾參加者自付一半。除免費停車及餐點，眷屬也享檢查優惠價。

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新北市政府交通局發布新聞稿指出，今年委託新北市立聯合醫院、永和耕莘醫院、新泰綜合醫院等3家醫院辦理，凡設籍新北市、領有職業駕照及各縣市政府核發的有效計程車駕駛人執業登記證，5月2日起即可向上述3家醫院或新北市計程車公（工）會、計程車司機服務中心報名。

交通局提醒，為審核資格及安排檢查事宜，報名至少14天後再由醫院依預約狀況與運將確認預約健檢日期，並於檢查後3週內完成健檢報告，且提供一次免費回診諮詢服務（免收掛號費）。（編輯：方沛清）1110427