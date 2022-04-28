三總澎湖分院護理主任捐巡迴車 助接送患者

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（中央社澎湖縣28日電）三軍總醫院澎湖分院護理主任蘇碧玉今天以父母名義捐贈一輛百萬元的醫療巡迴車給分院，作為接送患者服務之用，分院對於護理主任秉於生長於此，回饋鄉里的善行，表達感謝。

蘇碧玉等人今天以父母親蘇道及蘇鍾惠貞名義捐贈醫療巡迴車，由三總澎湖分院長施宇隆代表受贈，並回贈感謝狀，澎湖縣政府衛生局副局長彭紋娟與澎湖軍人服務站長黃鍾昌等人在場觀禮見證此一善行。

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施宇隆表示，目前擔任中校的護理主任蘇碧玉，在民國109年間請調回三總分院服務，為感念父母培育之恩，向家人提議將以父母名義來捐贈醫療巡迴車給分院，以解決洗腎患者交通接送等問題，獲得家人的支持，並在今天完成捐贈心願，創下澎湖分院首名護理人員捐贈醫療巡迴車給醫院的紀錄。

施宇隆表示，自疫情爆發以來，澎湖分院作為地區專責醫院，感謝各界提供各項物資的後援，今天又獲得自家醫院護理主任捐贈醫療巡迴車，都是對醫院的肯定與信賴，醫院有信心為澎湖守護醫療防線。（編輯：黃世雅）1110428