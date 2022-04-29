苗縣本土新增55例 累計28校、幼兒園停課

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗縣今天新增55例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，苗栗縣教育處統計，縣內各國中小、高中及幼兒園因疫情部分班級停課學校達28校，其中7校為全校預防性停課。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，縣內今天新增55例本土確診個案，包含18名男性、37名女性，年齡介於未逾1歲至95歲，分布在13個鄉鎮市。

其中，以苗栗市13人最多，其餘為頭份市及公館鄉各7人，竹南鎮、後龍鎮及通霄鎮各5人，銅鑼鄉及三義鄉各3人，苑裡鎮及西湖鄉各2人，南庄鄉、泰安鄉及大湖鄉各1人。

苗栗縣府表示，昨天大千、重光醫院及竹南大厝里篩檢站共採檢647人，其中14人陽性，陽性率2.2%，因應社區不明感染鏈增加，持續於竹南鎮大厝里活動中心、重光醫院停車場及大千醫院、通霄光田醫院急診室旁開設採檢站，有染疫疑慮的民眾可前往核酸檢測（PCR）篩檢。

苗栗縣政府教育處統計，全縣截至今天中午有21所高中、國中、小學及幼兒園有部分班級暫停實體課程，另有7所學校（含幼兒園）全面預防性停課。

苗栗縣府衛生局指出，「快篩實名制」已上路，為保全防疫量能，自4月28日起調整居家隔離快篩試劑發放數量。

其中，國小至高中學生發放2劑快篩試劑，大學（含）以上學生及成人發放3劑快篩試劑，提供隔離期間初篩、有症狀或自主防疫期間首次外出時使用，學生務必於4天自主防疫期滿且於次日快篩檢測陰性後方可上學。（編輯：戴光育）1110429