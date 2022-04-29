金門啟動確診者收治分流 確保醫療量能

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金門縣長楊鎮浯（中）29日下午說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫情時表示，新增10名確診者，皆收治在衛福部金門醫院專責病房；密切接觸者已匡列居家隔離131人。（金門縣政府提供）中央社 111年4月29日

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（中央社金門縣29日電）金門縣長楊鎮浯今天表示，金門今天新增10例確診，目前收治量能仍夠，但提前啟動無症狀與輕症者分流機制，部分確診者3天前已轉移到加強版防疫旅館，確保醫療量能與民眾就醫權益。

楊鎮浯下午率縣府秘書長陳祥麟和衛生局長李錫鑫說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，今天10名確診者，都已收治在衛生福利部金門醫院專責病房；密切接觸者匡列131人居家隔離。

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楊鎮浯表示，雖然金門為疫情低風險縣市，確診者已累積到51例，目前在衛生福利部金門醫院收治中還有34例，收治量現今還能容納，但考量疫情持續升溫，因此提前啟動無症狀與輕症者分流機制，部分確診者3天前已轉移到加強版防疫旅館─神鷹營區收治，確保醫療量能與民眾的就醫權益。

中央流行疫情指揮中心已宣布取消實聯制，楊鎮浯表示，基於穩定地區民心及防疫需求，金門縣轄屬各公務機關、學校，以及公有公共場域，例如圖書館、各觀光景點等，縣府仍持續實施實名制措施；金門縣民可使用縣民卡，非金門民眾以身分證號或紙本登記；而縣府各單位也已展開居家辦公及異地辦公，以雙軌方式分流辦公場所人力，避免群聚，確保公務順利進行。（編輯：郭諭儒）1110429