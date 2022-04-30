台南啟動街友防疫 出動沐浴車及備妥快篩試劑

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因應COVID-19疫情升溫，台南市政府已啟動街友防疫保護措施，除每日安排定點沐浴車，提供盥洗及量測體溫，也對列冊街友備妥快篩試劑協助篩檢。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月30日

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（中央社記者張榮祥台南30日電）因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台南市政府已啟動街友防疫保護措施，不只每日安排定點沐浴車提供盥洗及量測體溫，且備妥快篩試劑協助篩檢。

台南市政府啟動3000名弱勢民眾防疫保護措施，街友是其中一環，另涵蓋獨居老人、身心障礙者等，市府已備妥10萬片口罩陸續發送。

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台南市政府社會局今天發布新聞稿說明台南街友防疫工作，除每日安排定點沐浴車，提供盥洗及量測體溫，也對列冊街友備妥快篩試劑協助篩檢，一旦發現確診者，立刻隔離治療；若街友需要居家隔離，社會局也已備妥20床，並結合餐飲業者送餐。

社會局統計，目前台南列冊街友226人，市府民國110年5月17日起至111年4月22日，出動社工1660人次，訪視1萬4101人次，發放2萬4104片口罩，同時規勸街友配合防疫措施及接受安置；街友接受安置前，需進行採檢陰性，以防止防疫漏洞。（編輯：李錫璋）1110430