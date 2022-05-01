新北增設3所新住民學習中心 助增能適應生活

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市府教育局今天表示，新北市新住民人口有11萬人，在秀朗國小、後埔國小及思賢國小增設3所新住民學習中心，透過各類課程協助新住民適應社會生活，發揮潛能、培力增能。

教育局發布新聞表示，為協助新住民快速融入社會發揮潛能，今年增設永和區秀朗、板橋區後埔、新莊區思賢等3所新住民學習中心，合計新北市有7所新住民學習中心。

教育局說，思賢國小新住民學習中心5月開設美容彩妝基礎班，讓學員找出自身優勢，提升自信；三重商工和秀朗國小分別在社區教育，推出「走找舊時三蘆腳印」及「瓦窯溝社區巡禮」在地課程，讓學員重新認識第二故鄉，甚至訓練成導覽員，愛上居住的社區。

金龍國小新住民學習中心今年持續開設有氧舞蹈課程，越南籍學員陳玉紅表示，課程有益身心平衡，校外表演交流擴展視野能迅速融入台灣社會。

來台灣15年的越南新住民范翠紅，上完學習中心美髮美甲課到園遊會為居民義剪；她表示，有一技之長回饋社會的感覺很踏實，與社區民眾情感更升溫。

漳和國中新住民學習中心講師黎錦涵來自越南，從學員晉升到越南特色課程講師，除教導製作傳統越式春捲和節慶星星燈籠，也參加餐飲及烘焙課程，取得多張餐飲證照創業開餐館。

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有學員與丈夫一同參加興仁國小中式麵食課程，不但激發潛能取得證照，也讓夫妻感情更融洽。

教育局說，每年開設7大類、近百餘門課程，涵蓋社區教育、語文課程、人文鄉土、家庭教育、法令常識、多元培力等；另外，結合補校加開假日學習課程，包括生活適應輔導班、華語班、家庭教育活動、職訓課程等，提供終身學習機會。學員可以至新北市國際教育資訊網「新住民好學平台」查詢及報名。（編輯：方沛清）1110501