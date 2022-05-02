台南加強弱勢族群防疫關懷 黃偉哲親送長者物資

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市政府加強弱勢族群防疫關懷措施，市長黃偉哲今天親自前往東區贈送口罩、食品等物資給身障長者，並呼籲家有長者的市民謹慎面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

黃偉哲上午在市府社會局長陳榮枝等人陪同下，前往東區關懷身障長者黃姓男子，親送口罩、食品等物資。

社會局提供資料指出，黃姓男子因後天疾病導致行動不便，坐、站、行動皆須家人攙扶及輔具協助，且定期回診需要外出。

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黃偉哲表示，近期全國本土病例數攀升，家有長者的民眾雖不需恐慌，但應謹慎面對疫情，長輩外出時一定要戴好口罩，養成勤洗手、多消毒習慣，如果長者或弱勢民眾有相關需求，可聯繫當地里長或區公所，市府會盡力協助安排。

陳榮枝指出，市府啟動社政、區政系統加強防疫措施、照顧弱勢市民，計畫分批發送10萬片口罩，首批3萬片透過各區公所、社福中心睦鄰志工與街友生活重建中心，發放給約3000名列冊屬高中危機獨居長者、體弱或獨居身障者及街友，針對特殊個案則提供協助代買物資、媒合藥局提供送藥到府等服務。（編輯：陳仁華）1110502