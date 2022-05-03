林右昌：實體與遠距融合上課 受教權不受影響

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基隆市國中小3日起實施「實體與遠距融合上課」，市長林右昌（右）上午前往成功國中視察上課情況時表示，這項模式供家長不同選擇，可視需求讓學生選擇實體或在家遠距上課，疫情期間會是常態，讓孩子受教權不受影響。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月3日

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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）基隆市國中小今天起實施「實體與遠距融合上課」，市長林右昌說，這項模式供家長不同選擇，可視需求讓學生選擇實體或在家遠距上課，疫情期間會是常態，讓孩子受教權不受影響。

林右昌上午在市府教育處長杜國正陪同下，前往成功國中7年級視察學校實體與遠距融合上課情況後接受媒體訪問表示，由於教學場域COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例逐漸增多，有的班級全部居家隔離，學生全都要透過視訊上課。

另外，也有些班級因老師確診或被居隔，因此在家採視訊授課，也有班級部分學生被居隔在家上課，另一部分學生則到校上課，種種情況對教學現場產生很大影響。

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林右昌表示，市府為了不讓學生受教權受影響，推出「實體與遠距融合上課」模式，提供家長視實際需求，讓學生選擇實體或在家遠距上課，今天視察上課情況後，設備等使用狀況基本上還算非常順利，老師與學生也都滿適應。

林右昌說，基隆在過去3年多來已提升網路及硬體設備，做到「班班數位化」，再經過1週的整備優化教學現場硬體環境，就是要讓教學過程能流暢，讓學生上課情境能像在校實體上課學習一樣便利，而這也是未來的趨勢。（編輯：李錫璋）1110503