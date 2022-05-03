北投士林科技園區篩檢站4日起車來速PCR 每日可驗1200人

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台北市因應COVID-19本土疫情而加開篩檢站，北投士林科技園區篩檢站4日起可做「車來速」PCR篩檢，服務時間從上午8時到晚間8時，中間不休息，原則上希望快篩陽性民眾再來，可先預約。中央社記者郭日曉攝 111年5月3日

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（中央社記者陳怡璇台北3日電）台北市副市長黃珊珊視察北士科篩檢站時表示，此站明天起可「車來速」做PCR篩檢，服務時間從上午8時到晚間8時，中間不休息，原則上希望快篩陽性民眾再來，可先預約。

台北市因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情而加開篩檢站。副市長黃珊珊今至北投士林科技園區篩檢站視察，會後接受媒體聯訪時表示，明天起北士科篩檢站可做「車來速」PCR篩檢，民眾開車、騎車或走路都行，服務時間上午8時至晚間8時，中間不休息。

黃珊珊表示，原本在大佳河濱公園的車來速，因汛期須改地方，北士科這個位置比較不會塞車，也運用大佳的經驗，希望提升效率。至於動線可能再微調，例如請民眾把機車熄火再推車篩檢，否則停車再步行會有點遠。

黃珊珊指出，北士科篩檢站一天量能約1200人，由新光醫院及台北市立聯合醫院支援，分3線、每線有1醫師2護理師，篩檢站還會再配上藥師。

黃珊珊說，原則上快篩陽性民眾才能來，而今晚聯醫也會新增預約平台。

黃珊珊並表示，明天榮總也會開設快篩陽性急門診，馬偕醫院準備中，希望北市的醫學中心都可以加入，如此一來北市快篩站量能有望從原本的4000多翻倍至8000左右。

此外，黃珊珊提及，若是耳鼻喉科醫師有意願支援，也不排除設站讓醫師進駐，但如果用醫師自己的診所未必是好方法，因為診所的設備未必符合標準。（編輯：李錫璋）1110503

台北市北投士林科技園區篩檢站4日起可做「車來速」PCR篩檢，原則上快篩陽性民眾才能來，可先預約，服務時間上午8時至晚間8時，中間不休息。中央社記者郭日曉攝 111年5月3日

台北市北投士林科技園區篩檢站4日起可做「車來速」PCR篩檢，北士科篩檢站一天量能約1200人，由新光醫院及台北市立聯合醫院支援，分3線、每線有1醫師2護理師，篩檢站還會再配上藥師。中央社記者郭日曉攝 111年5月3日

台北市因應COVID-19本土疫情加開篩檢站，副市長黃珊珊（左2）3日下午到北投士林科技園區篩檢站視察時表示，4日起北士科篩檢站可做「車來速」PCR篩檢，民眾開車、騎車或走路都行。中央社記者郭日曉攝 111年5月3日