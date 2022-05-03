入境檢疫天數縮減為7+7 新制9日起上路

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北3日電）台灣逐步放寬防疫管制，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午宣布，入境檢疫天數縮短為「7+7」天，7天居家檢疫、7天自主健康管理，新制9日零時起上路。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，考量Omicron變異株潛伏期較短且為兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，自5月9日零時起（航班表定抵台時間）入境居家檢疫天數縮短為7天，並維持第8天起接續自主健康管理7天。

針對新制檢疫天數及場所規範，陳時中說，居家檢疫天數為7天，入境日為第0天，並自第8天起接續自主健康管理7天。以自宅或親友住所一人一戶為原則。如家戶無法符合一人一戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。

陳時中說，同日入境家屬或同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住一室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

至於檢測措施，陳時中說，於入境時（第0天）依現行措施進行PCR檢測；檢疫期滿當日（第7天）執行一次快篩，另提供一支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用。家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放。

考量家用快篩試劑適用對象年齡限制，未滿2歲居家檢疫者，其檢疫期滿當日採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。（編輯：張芷瑄）1110503