減輕經濟負擔 金門發快篩試劑兌換券助弱勢

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金門縣長楊鎮浯（中）3日表示，縣府9日將針對381戶弱勢家庭，發放每戶2張面額新台幣500元的快篩試劑兌換券，讓弱勢家庭不因購買快篩試劑增加經濟負擔。（金門縣政府提供）中央社 111年5月3日

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（中央社金門縣3日電）金門縣長楊鎮浯今天表示，為了減輕中低收入戶經濟壓力，縣府9日將針對381戶弱勢家庭，發放每戶2張面額新台幣500元的快篩試劑兌換券，讓弱勢家庭不因購買快篩試劑增加經濟負擔。

楊鎮浯下午在縣府秘書長陳祥麟和衛生局長李錫鑫陪同下召開記者會，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新疫況時表示，每個弱勢家庭9日起可憑兌換券兌換2份共10枚快篩試劑。

（金門縣政府提供）

楊鎮浯表示，隨著國內整體疫情發展，確診個案與匡列居家隔離者越來越多，為了維持地區醫療服務量能與民眾就醫權益，昨天已啟動部立金門醫院和金門醫院烈嶼分院的自費抗原快篩預約服務，明天再新增警光會館篩檢站，啟動PCR採檢分流措施。

縣府昨天發布國小以下學童，從今天起到13日實施線上學習，對於給與需照顧學童員工有薪照顧假的雇主，由雇主提出證明，以每1家戶且不重複，提供雇主每日新台幣800元補貼；楊鎮浯說明，受理時間自13日至31日，實施辦法與細節將在9日對外公告。

金門今天新增5名確診者，楊鎮浯表示，累計金門確診者90多人。中央對病例數認定有時按居住地、有時採足跡發生地，縣府基於足跡公布所需，採取發病者是否在金門活動為認定原則，因此金門縣公布的案例數可能會與中央公布數有差異。（編輯：郭諭儒）1110503

（金門縣政府提供）