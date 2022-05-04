門諾醫院啟動「防疫門診」 急診分流維持量能

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花蓮門諾醫院4日表示，在醫院急診室門前設置約6坪大的「防疫門診」正式啟動，防疫門診的開設除紓解急診量能外，也期盼藉此提供有相關症狀民眾直接在院外就醫，避免進到院內門診區，降低傳播感染風險。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月4日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）本土疫情持續升溫，COVID-19確診人數屢創新高，為紓解急診量能讓醫療資源能妥善運用，門諾醫院今天起於急診室外開設「防疫門診」，藉此分流，讓急重症病人能獲得最及時的診治。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不斷升溫，不少民眾害怕緊張，稍微感到身體不適或擔心自己可能有確診風險就往急診室衝，也讓急診一線人員疲於奔命。

門諾醫院今天發布訊息表示，在醫院急診室門前設置約6坪大的「防疫門診」正式啟動，防疫門診的開設除了紓解急診量能外，也期盼藉此提供有相關症狀的民眾直接在院外就醫，不要進到院內門診區，降低傳播感染的風險。

門諾醫院醫務部主任王志弘表示，連日來光是因感冒、或是有輕微呼吸道症狀而急診就醫的民眾就增加了近百人，為了不影響急重症病人就醫的權益，同時讓急診醫療量能夠正常運作，即日起開設「防疫門診」，於每週一至週日下午2時至5時提供診療服務，呼籲有呼吸道症狀的民眾或是快篩陽性有輕微症狀者，皆可透過防疫門診讓醫師評估並開立藥物。

王志弘說，急診主要是以處理急重症為主，為了保護醫院與急重症病人，同時不讓急診醫療量能受到排擠，特地協調家醫科、內科、小兒科等醫師輪流駐診，凡有呼吸道症狀的民眾不須進到醫院門診區，只要在急診外告知看防疫門診，經急診護理師分流，即可藉此門診醫師的評估與診療，開立藥物或進行進一步的採檢。

另快篩陽性有輕微症狀需藥物治療者，也可透過防疫門診醫師的診療開立相關處方，並於院外完成領藥。

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此外，配合政府政策，醫院於仁愛樓戶外設置PCR篩檢站，自5月2日至5月8日上午提供篩檢服務，民眾如在家中使用居家快篩試劑呈陽性者，可將快篩試劑用夾鏈袋包裝好，攜帶健保卡至仁愛樓外PCR篩檢站進一步採檢。

門諾醫院指出，本土疫情嚴峻，提醒民眾務必落實戴口罩、勤洗手、進出公共場所保持安全距離；家中如有尚未施打疫苗者，應盡快讓醫師評估後完成疫苗注射，才能保護自己與家人。（編輯：黃世雅）1110504