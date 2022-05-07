台中加開疫苗快打站 分齡分流施打第3劑莫德納

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台中市長盧秀燕（前中）7日上午視察設於南屯區文山里文化館的疫苗快打站，並為工作人員送上康乃馨，預祝母視節快樂。中央社記者郝雪卿攝 111年5月7日

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市政府今天及14日在全市加開47處COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗快打站，分齡、分流為市民施打第3劑莫德納疫苗；台中市長盧秀燕呼籲市民踴躍施打，是最好母親節禮物。

盧秀燕上午視察南屯區文山里文化館快打站，為工作人員送上康乃馨，預祝母視節快樂。盧秀燕談到市府工作人員漏夜加班處理防疫工作，無暇過節，一度哽咽感謝工作人員付出。

盧秀燕表示，明天母親節，到快打站打疫苗，保護自己也守護家人健康，就是愛媽媽、孝順媽媽。

她說，今天施打對象為25歲以上、未施打第3劑的市民，為方便分流，已對25到29歲市民發送疫苗注射通知單，並特地於假日開設，方便平日繁忙的年輕人接種；14日施打對象再向下放寬到18歲以上，請符合資格的市民儘速接種。

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盧秀燕表示，台中透過「免預約」、「免排隊」快打站制度，結合民政、醫政、區里及民意代表系統，大幅提高疫苗涵蓋率，截至上午8時，台中第1劑疫苗涵蓋率89.46％、第2劑84.61％、第3劑64.26％，都優於全國平均。

中市府民政局長吳世瑋表示，今天預估近18萬人符合施打資格；至於30歲以上市民，市府先前已發送疫苗注射通知單，30歲以上「補打」民眾只要帶身分證、全民健康保險卡與小黃卡，依戶籍里別施打時間，到指定快打站接種即可。（編輯：李明宗）1110507