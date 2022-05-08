國民黨北市第4區議員初選 柳采葳、高世俊出線

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）中國國民黨台北市黨部今天公布市議員第4選區（中山、大同）初選結果，新人由前主播柳采葳及北市議員王浩服務處主任高世俊勝出，北市黨部副主委盧威落馬。

2022年國民黨台北市第4選區市議員提名4席，尋求連任黨籍市議員葉林傳、陳炳甫不需參與初選；新人部分，柳采葳因婦女保障名額，由盧威、高世俊進行2搶1。

國民黨台北市黨部今天發布新聞稿指出，第14屆台北市議員第4選區（中山、大同）初選已於5、6、7日進行電話民調，並於今天公布民調結果，由柳采葳、高世俊勝出，將與現任議員一起投入2022年底北市第4選區議員選舉，團結爭取勝選。

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這次辦理初選民意調查，台北市黨部表示，都秉持公平、公正、公開方式進行，所有程序皆依據黨內相關規定辦理，可受外界公平，結果顯示3天訪問狀況平穩無疏漏，凡觀察員有疑義電話都已被妥適處理，期間各方針對民調執行過程並無意見。

台北市黨部指出，依據黨中央訂頒「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」暨「中國國民黨111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法及提名作業要點」相關規定，第4選區由柳采葳、高世俊勝出，5月中旬前，將一併與現任議員，提報中央選策會核定。（編輯：戴光育）1110508