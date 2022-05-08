基隆4家醫院 開設快篩陽快速通道用藥服務

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基隆市長林右昌8日指出，基隆市目前在部基、長庚、三總及礦工4家醫院開設快篩陽快速通道與用藥優先分流服務。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月8日

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（中央社記者王朝鈺基隆8日電）基隆市今天新增1310例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，市長林右昌表示，基隆市目前在部基、長庚、三總及礦工4家醫院開設「快篩陽，快速通道與用藥」優先分流服務。

林右昌下午透過新聞稿表示，針對快篩陽性有症狀民眾看診需求，衛生福利部基隆醫院、基隆長庚醫院、三軍總醫院基隆分院及台灣礦工醫院共計4家醫院，已提供「快篩陽，快速通道與用藥」服務，不用等PCR核酸檢測結果出來，醫院可依據個案症狀，給予解熱鎮痛、止咳化痰症狀治療用藥。

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此外，市府指出，昨天因中央法定傳染病通報系統併歸功能有問題，導致出現確診個案重覆通報未併歸情形，經市府篩選確認，重覆個案有352人，因此昨天實際確診人數是1558人，非原先公布的1910人。

市府表示，基隆市今天新增1310例病例，男性有620人、女性690人，年齡別則以35至44歲最多有231人，占比約17.63%。專責病床共有235床，已收治127床，其中基隆長庚收治16名重症、2名中症、59名輕症，部立基隆醫院收治5名中症、32名輕症，三總基隆分院收治9名輕症，礦工醫院收治4名輕症。（編輯：陳仁華）1110508