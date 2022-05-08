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台南推確診回報平台 助加快疫調及居家照護派案作業

2022/5/8 18:37（5/8 21:11 更新）
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台南市副市長趙卿惠（右）與衛生局長許以霖（左）8日出席市府線上防疫記者會，宣布推出「台南共照雲」LINE@平台，盼確診市民儘速回填相關資料。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月8日
台南市副市長趙卿惠（右）與衛生局長許以霖（左）8日出席市府線上防疫記者會，宣布推出「台南共照雲」LINE@平台，盼確診市民儘速回填相關資料。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月8日
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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市今天新增1319名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，並宣布推出「台南共照雲」LINE@平台，盼確診市民儘速回填相關資料，以加快疫調及居家照護派案作業。

台南市副市長趙卿惠下午在市府線上防疫記者會中表示，中央流行疫情指揮中心稍早公布台南今天新增1322例，其中有3例屬外縣市個案轉出，修正為1319例，疫情發展仍需持續觀察。

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台南市政府衛生局長許以霖表示，台南市推出「台南共照雲」LINE@平台，若市民經判定為陽性確診個案，除了收到疾病管制署傳送的「確診個案自主回報疫調系統」手機簡訊，也會收到內有台南共照雲連結的簡訊，盼市民收到2則簡訊後，點選網址並儘速回填相關資料，以加快疫調及居家照護派案作業。

許以霖指出，尚未完整接種疫苗的市民應踴躍前往接種，增加保護力，目前台南市疫苗數量還算充足，符合資格的長者在5月底前接種還可獲贈禮券。（編輯：黃世雅）1110508

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