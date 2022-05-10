台南首座公設民營托嬰中心啟用 8月調高公托補助

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台南市首座公設民營托嬰中心10日在北區光武活動中心揭幕啟用，台南市長黃偉哲（後右5）等人出席。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月10日

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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市首座公設民營托嬰中心今天在北區光武活動中心揭幕啟用，台南市長黃偉哲更宣布，台南市公共托育補助8月起每月調高至新台幣5500元以上，以減輕家長育兒負擔。

黃偉哲今天在北區光武活動中心主持全市首座公設民營托嬰中心揭幕啟用指出，當前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，孩子對爸媽來說是心頭肉，如何安全地照顧小孩非常重要。

黃偉哲表示，台南市每月公共托育補助，今年8月起每月將調高至5500元以上；近3年來，台南育兒津貼及托育補助家中未滿3歲幼兒，已逾80萬8000人次。

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台南市政府發布新聞稿指出，目前，台南市已建置11處公共托育家園，加上私立托嬰中心準公共服務簽約數達85家；市府正持續建置新市區、安南區、善化區、北區成德里及南區（鹽埕段）等5處公設民營托嬰中心，讓優質私托加入準公共化行列。

台南市政府社會局表示，光武公設民營托嬰中心預定收托照顧32名未滿2歲嬰幼兒；今年8月起，每月公共托育補助由4000元調高至5500元，第2名子女6500元，第3名子女7500元，準公托補助從7000元調高至8500元，第2名子女9500元、第3名子女1萬500元。（編輯：李亨山）1110510