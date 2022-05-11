酋長岩遊隼幼鳥落巢 親鳥輪流餵食

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）酋長岩遊隼繁殖今年只有1隻幼鳥，8日被發現掉落40公尺地面幸無礙，和過往不同的是，親鳥會餵食給落巢幼鳥。鳥會研判，可能因只有1隻幼鳥，且封鎖線較遠，降低遊隼戒心所致。

基隆鳥會今天發布新聞稿表示，公元2017年首次發現新北市瑞芳區酋長岩遊隼繁殖後，已連續第6年繁殖成功。今年可能因為繁殖季雨量多，導致孵出的幼鳥數偏少，在其他幾個巢區也普遍有這種情形。

台灣猛禽研究會成員6日發現出生約40天的雄性幼鳥滑落巢下約3公尺的草堆，沒多久又飛到靠近象鼻岩的岩壁上，親鳥為鼓勵幼鳥飛上酋長岩岩壁，多次以食物誘引幼鳥起飛，但幼鳥似乎還沒準備好。

鳥友及志工8日上午10時許聽到親鳥及幼鳥的鳴叫聲，才發現幼鳥已落在約40公尺高靠近海岸的地面岩石上，經現場觀察幼鳥沒有受傷，活動力也不錯，決定依循2020年「二寶」掉落地面的處理模式，新北市政府動保處在現場圍起封鎖線並派志工守護，希望幼鳥可以順利飛上酋長岩岩壁。

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新北市動保處表示，遊隼爸爸9日上午攜帶食物給在地面上的幼鳥，鳥友昨天甚至目睹遊隼媽媽攜帶食物傳給幼鳥，這種情形在2020年「二寶」落巢期間並沒有發生。

基隆鳥會指出，這已是連續3年有幼鳥掉下來，從過去觀察經驗，發現若有幼鳥落巢，親鳥不會將食物傳遞給幼鳥，會等到幼鳥返回岩壁高處時再餵食，研判可能因為今年只有一隻幼鳥，親鳥不必分心照顧其他幼鳥，加上封鎖線位置距遊隼較遠，減低親鳥對人員戒心所致，已請志工持續守護，研判幼鳥應該在這幾天就可自行飛上岩壁。（編輯：方沛清）1110511