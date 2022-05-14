「教練」左營高中首映 陳其邁勉人生不只拿金牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

導演李家驊新紀錄片「教練」13日晚間在左營高中首映，高雄市長陳其邁（前排左3）出席，勉勵學生人生競賽不見得是在體育場上拿到實質金牌，而是讓自己不斷成長、學習。（佳映提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北14日電）導演李家驊新紀錄片「教練」昨晚在左營高中首映。高雄市長陳其邁出席鼓勵學生人生競賽不只是金牌，而是讓自己不斷成長；滅火器主唱楊大正則認為體育紀錄片讓人有改變的力量。

現代五項於1912年夏季奧運設立，競技項目包括馬術、擊劍、射擊、越野跑和游泳。「教練」拍下左營高中現代五項教練、師鐸獎得主林生祥，帶領現代五項選手陳佑萱的訓練過程。陳佑萱高中時期後就在林生祥帶領下挑戰自我，征戰西班牙、葡萄牙、捷克等國，2018年成為台灣首名現代五項青奧選手。

「教練」昨晚重返左營高中首映會。李家驊映前表示，2018年與林生祥見面後，原本以為會拍出熱血運動紀錄片，但過程中才發現更像是一部「和解」的作品。

李家驊表示，成功不需要外人定義，只要自己努力就夠了，「這是一個很台灣的故事、很高雄的故事、很在地的故事、很左中（左營高中）的故事。」希望大家進戲院支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳其邁勉勵現場學生，人生競賽不見得是在體育場上拿到實質金牌，而是讓自己不斷成長、學習，「才是真正的人生金牌。」滅火器此次演唱主題曲「繼續向前行」，主唱楊大正則分享，從看完另一部紀錄片「翻滾吧！男孩」到李智凱奪下東京奧運男子鞍馬銀牌，也意識到體育紀錄片能給人改變人生的力量與勇氣。

「教練」27日上映。（編輯：張芷瑄）1110514