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嘉義9旬老婦人送醫不治 經PCR採檢確診

2022/5/14 20:09
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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義縣1名93歲老婦人今天身體不適送急診，因到院前死亡，由家屬領回，死者經醫院PCR採檢確診COVID-19，檢警著防護衣相驗，初判死因心肺衰竭，無須解剖，家屬無異議。

嘉義縣朴子市1名93歲老婦人有高血壓、失智等慢性疾病，上午11時左右，老婦人出現咳嗽卡痰的情況，由救護車緊急送醫院急診，經診斷到院前死亡，醫院未進行急救，老婦人由家屬帶回家，不過，老婦人經醫院PCR採檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

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嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊告訴中央社記者，檢察官下午會同法醫、員警相驗，認為老婦人近來身體不適，加上有呼吸道、發燒等症狀，以及確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），疑似引發身體嚴重不適，導致心肺衰竭死亡，無須進一步解剖，家屬無異議。

嘉義縣衛生局表示，居家隔離適用對象為確診者的密切接觸者，8日起以匡列同住者為原則，因此，老婦人同住的家屬都須進行居家隔離。（編輯：黃世雅）1110514

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