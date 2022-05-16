台中市電梯卡卡 平均2天1件救援案
2022/5/16 18:07（5/16 19:06 更新）
台中市去年有多達150件電梯救援案，平均2天發生1件，國民黨台中市議員黃馨慧16日質詢時要求市府除抽檢外，應研議協助社區設立電梯維護基金。（台中市議員黃馨慧提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年5月16日
（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中市目前約有3萬多部電梯，去年台中有150件電梯救援案，平均2天發生1件，但年抽檢率僅12%，台中市政府研議在公寓大樓管理基金訂定部分比例，作為電梯管理、汰換使用。
台中市議會今天召開都發、建設、水利業務質詢，國民黨台中市議員黃馨慧質詢電梯救援案，她指出，依照「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」公寓必須委託廠商維修保養電梯，但市府透過抽驗方式稽查，每年的抽檢率僅12%。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
黃馨慧拿出消防局統計數據，台中市去年電梯救援案多達150件，平均每2天發生1件，截至今年4月底，台中市50歲以上人口已達101萬人，高齡化社會來臨讓電梯大樓備受消費者青睞，但老舊電梯未汰換，恐成住戶夢魘。
都發局長黃文彬表示，市府管理老舊電梯除了抽檢外，也要求公寓大樓起造時，應提撥相關基金作為管委會使用，管委會需有相關規劃，而基金金額較少的大樓，市府也提供老舊設備汰換補助，將研議要求基金規劃部分比例做為電梯管理維護。（編輯：郭諭儒）1110516
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。