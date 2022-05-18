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竹子湖繡球花季5/20登場 多項優惠活動供選擇

2022/5/18 15:40
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（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市產發局今天表示，「2022竹子湖繡球花季」20日登場，除推出活動供選擇外，當天下午將辦純彩色音樂會，建議搭花季專車造訪，呼籲做好防疫措施，例如進農園須戴口罩等。

台北市政府產業發展局發新聞資料指出，陽明山竹子湖繡球花是近年5、6月間賞花遊程，到訪人數逐年增多，今年與北投區農會合作，推多項活動優惠，像農會主辦竹子湖小旅行、生態人文導覽解說等。

產發局表示，旅遊業者也推各式旅遊套組，竹子湖花卉業者更全力布置繡球花地景藝術，民眾可上山欣賞代表希望、忠貞、永恆、美滿及團聚花語的繡球花。

竹子湖分為下湖、頂湖、東湖，每區各具特色，下湖（海芋大道）繡球花園有大梯田生態休閒農園，採階梯式方式栽種，園內繡球品種豐富，拍照有層次感；曹家花田香小屋花牆是必拍景點，有手作多款乾燥花束，能同時欣賞群山與梯田。

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產發局指出，陽明山竹子湖繡球花已多處盛開，「2022竹子湖繡球花季」20日將正式登場，當天下午2時至4時將舉辦純彩色音樂會，無需報名，購買大梯田生態農園門票即可入園，並抵消費新台幣100元。

產發局提醒民眾可多搭花季專車造訪，觀賞美景應做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，例如進農園須戴口罩等；竹子湖繡球花季每天花況及交通資訊，可至活動官網查詢。（編輯：李錫璋）1110518

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