草屯與慈濟簽署合作備忘錄 強化村里防救災整備

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）繼名間鄉公所之後，慈濟慈善事業基金會今天與草屯鎮公所簽署防災合作備忘錄，包含防救災人力及物資協作、社區防災教育宣導、志工培力等，強化村里防救災整備、應變及復原。

趕在今年颱風季來臨前，草屯鎮公所今天與慈濟慈善事業基金會簽署防災合作備忘錄，內容包含防救災人力及物資協作、平時社區防災教育宣導、志工培力等互相支援，盼透過建立夥伴關係，結合地方行政資源及民間團體防災能量，強化村里防救災整備、應變及復原。

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草屯鎮長簡景賢致詞表示，當年集集大地震後，慈濟動員救災、安置災民，並透過「希望工程」計畫為學童援建學校，令人非常感動，鎮公所今天與慈濟基金會簽署防災合作備忘錄，面對天災能有更多民間力量。

代表簽約的慈濟志工洪浚圭說，基金會2020年與南投縣政府簽署合作共善備忘錄，共同推動慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文等，這次與鎮公所合作，更是建立在與縣府合作基礎上，進一步展現實質、深化守護鄉里安全及關懷鄉親平安的決心。（編輯：謝雅竹）1110518