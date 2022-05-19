車停讓人 高市建置未禮讓行人警告系統

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）為保障路口行人安全，高市府在中山一路與五福二路口，以及博愛三路與裕誠路口建置「未禮讓行人警示系統」，能將違規車牌號碼即時投放路口電子看板上，達到警示駕駛目的。

依交通局資料，這套智慧違規辨識系統為交通局與中華電信公司合作、運用人工智慧影像辨識與攝影機同步技術研發。透過即時偵測車輛與行人行進軌跡、位置，判斷駕駛是否在行經行人穿越線時，未禮讓行人違規行為；系統在偵測到違規行為同時，會將違規車牌號碼即時投放到路口電子顯示看板上，提醒駕駛人有違規行為，防範事故於未然。

高雄市副市長林欽榮下午率交通局與交通警察大隊至中山五福路口現場勘查運作情形。他表示，110年行人於路口發生事故死亡人數占總數約6.6%，多為駕駛人行經路口未減速，或未讓行人優先通過所致。推動人本交通環境已是現代社會共識，保護行人等弱勢族群更是市府使命，透過智慧科技的運用更有如虎添翼之效。

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交通局長張淑娟表示，高雄市道路寬敞、重要幹道如中正路、中山路、五福路等均已設有舒適平整人行道，未來持續推包括括「鐵路地下化園道建置」、「表參道計畫」、「輕軌沿線人行環境改善」等人行環境改善工程，建構更優質、更全面人行環境。

依交通局運輸規劃科統計，中山一路與五福二路口及博愛三路與裕誠路口建置系統後，平均每天「未禮讓行人」違規數較事前下降60%；「路口停讓行人」也是警方交安專案的重要工作，截至4月底交通警察大隊取締件數也較去年同期增加4倍，也將持續針對三多商圈、高科大楠梓校區、德賢商圈、武廟商圈、大同醫院等違規熱點加強未禮讓行人、人行道違停及違規行駛人行道等行為加強取締，提升用路人守法觀念。（編輯：孫承武）1110519