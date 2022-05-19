門諾健康管理中心大樓動土 盼與長照服務連結

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花蓮門諾醫院籌畫多年的健康管理中心大樓興建基地位於美崙田徑場附近，19日正式舉行開工動土典禮，縣長徐榛蔚（中）等人出席執鏟，預估2024年底完工。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月19日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）門諾醫院近年投入失智照護、兒童早療、矯具義肢、吞嚥治療等服務，為提供更舒適寬敞空間，計畫興建「健康管理中心」大樓，今天舉行開工動土典禮，預估2024年底完工，未來也能與長照服務做更好連結。

籌畫多年的健康管理中心大樓位於花蓮美崙田徑場附近，門諾醫院表示，大樓規劃設計為地下2層、地上5層，除有健檢中心、產後護理之家，還設立「矯具義肢中心」、「兒童復健與早療中心」、「吞嚥治療服務中心」。

整棟建築總經費約新台幣6.5億元，門諾醫院除自籌4.5億元，還不足2億元，期盼各界持續支持與鼓勵，一同為東部民眾的健康及需求共盡心力。

門諾會醫療財團法人總執行長張文信於典禮致詞表示，門諾醫院是在社會大眾的捐助與期盼中所建立，一直以來以病患需要為優先考量；近10年來，看到了更多的需要，積極投入失智照護、兒童早療、矯具義肢、吞嚥治療等服務。

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然而除了人力與專業，為提供更舒適寬敞的服務空間，縮短病患等待時間，門諾法人自2015年便提出健康管理中心大樓的興建計畫，後因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延後至今。

但也因為疫情，讓團隊有更多時間針對新大樓的空間、動線以及因應未來可能遇到的需求做更慎重的思考與評估，讓這棟大樓不僅能夠為整個美崙院區醫療量能與資源做好整備，未來也能與長照服務做更好連結。（編輯：陳仁華）1110519