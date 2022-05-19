金門確診破千 快篩陽「綠色通道」特別門診啟動

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金門縣衛生局長李錫鑫（圖）19日表示，即日起在衛生福利部金門醫院開設快篩陽性特別門診，即「綠色通道」。民眾自行快篩陽性或衛生局匡列個案，可於週一至週日以網路或現場掛號採檢。中央社記者黃慧敏攝 111年5月19日

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（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）金門縣COVID-19確診累計破千，縣衛生局表示，即日起在衛生福利部金門醫院開設「綠色通道」特別門診，民眾自行快篩陽性或衛生局匡列個案，週一至週日以網路或現場掛號採檢。

金門縣流行疫情指揮中心下午召開例行記者會，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾疾）最新疫況。衛生局長李錫鑫表示，16日開會決議，為強化快篩量能，在金門醫院設置快篩陽性特別門診，即「綠色通道」。

李錫鑫說，民眾自行快篩陽性，或屬衛生局匡列個案，可於週一到周日下午1時30分至3時，以網路預約，或現場掛號金門醫院快篩陽特別門診，採檢結果可到健保快易通App查詢，或等候衛生局通知。

此外，縣府秘書長陳祥麟指出，5歲至11歲學童兒童劑型BNT苗施打，依中央流行疫情指揮中心規劃，原則將於24日配送到各縣市，分配數量尚未核定；金門縣教育處已請各學校進行家長意願調查，預計明天回收進行資料彙整。

陳祥麟表示，對5歲至11歲學童接種疫苗，目前規劃以集中施打為原則，現正就施打場地及醫護人力調度規劃，同時徵詢學校及各界意見，後續結論將另行公布。

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此外，金門縣65歲以上長者、長照機構住民或18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，陳祥麟表示，如符合接種第4劑疫苗（第2次追加劑）資格（必須在第1次追加劑「間隔5個月」後），可速到合約醫療院所接種。

依金門縣流行疫情指揮中心數據，今天新增114名確診者，確診累計1030例。新增1例死亡個案為原收治重症個案是肝硬化末期的48歲男性，16日上午8時30分意識喪失由消防局送醫急診檢驗PCR陽性，收治在負壓專責病房。隨後病情急轉直下今天過世。（編輯：孫承武）1110519