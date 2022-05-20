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台南成立「復原者聯盟」 歡迎確診康復者出遊

2022/5/20 16:06（5/20 16:21 更新）
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台南市長黃偉哲（前排中）20日宣布成立「復原者聯盟」，歡迎COVID-19確診康復者到台南觀光旅遊。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月20日
台南市長黃偉哲（前排中）20日宣布成立「復原者聯盟」，歡迎COVID-19確診康復者到台南觀光旅遊。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月20日
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（中央社記者張榮祥台南20日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，台南市長黃偉哲今天宣布成立「復原者聯盟」，歡迎確診康復者到台南觀光旅遊，還可享有各項優惠。

黃偉哲今天在台南市永華市政中心宣布成立「復原者聯盟」，他表示，疫情蔓延，確診人數與日增加，但確診者會陸續康復，台南也準備美食小吃、在地伴手禮、特色餐廳、觀光工廠、山海美景、優質住宿環境及台南人的熱情、人情味，迎接確診康復者。

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台南市政府發布新聞稿指出，台南推出「復原者聯盟」觀光優惠方案，目前已和觀光景點、住宿及餐飲業等40多家業者合作，包含入園門票優惠、住宿折扣優惠、餐飲消費優惠等。

觀光旅遊局表示，台南觀光「復原者聯盟」優惠方案，即日起至6月30日止，第一波已有46家業者響應，歡迎全國康復者出示簡訊或健保快易通健康存摺資料，在核酸檢測（PCR）確診15天後出遊台南。（編輯：郭諭儒）1110520

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