三重重陽公園地下停車場動土 將可停257輛汽車

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（中央社記者沈佩瑤新北21日電）新北市三重區重陽公園地下停車場興建工程歷經5次流標，第6度發包總算成功，但受原物料上漲影響，總經費增加到4億餘元。今天動土、擬明年底完工，將提供257個汽車停車位。

新北市長侯友宜上午到三重區主持重陽公園地下停車場開工動土典禮，他會後接受媒體聯訪指出，因為原物料、工資上漲，這項工程流標多次總算發包出去，盼能紓解市民朋友停車需求。

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媒體詢問，怎麼看25日起「數位新冠病毒健康證明」平台將新增「接觸者隔離證明」申請。侯友宜說，每天新北市居家關懷中心接到上萬通電話，其中又以對中央法傳系統的抱怨最多，延誤確診者診斷、關懷時間，期待25日優化，解決民怨之首，這才是為政該所為的事。

至於有媒體報導指揮中心調整專責病房護病比，引發醫護人員抱怨。侯友宜認為，應調整步伐，快篩陽等同確診不要再分對象，把PCR採檢的醫護人力擺回在照顧中重症、高風險及脆弱族群，給第一線同仁最大的支持和武器。（編輯：卞金峰）1110521