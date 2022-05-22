民進黨北市黨部主委改選 吳怡農：2參選人熟悉黨務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北22日電）民進黨黨職選舉今天登場，台北市黨部主委吳怡農前往投票後受訪表示，2名主委參選人對黨務、基層服務熟練，新任主委會持續為北市基層服務，盼年底可在台北市重新執政。

民進黨2022年第20屆全國黨員代表選舉今天舉行黨員投票，吳怡農不連任北市黨部主委，民進黨派系人士說，台北市延續上次綠色友誼連線與英系對決態勢，這次由綠色友誼、民主活水連線、正國會共推前議員顏聖冠，對英系資深議員張茂楠，也是一場激戰。

吳怡農今天上午投票後接受聯訪說，2名主委參選人都是經驗豐富民意代表，對黨務很熟練，相信新任主委會持續為台北市基層服務，也希望民進黨有機會在台北市重新執政，新任主委會以此目標盡心盡力。

吳怡農被問及關於提名台北市長人選時指出，市長人選由黨中央徵招，北市市長選舉本來就是場艱困選戰，所以要團結、合作，民進黨才能重新執政。

媒體詢問因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是否會影響台北市長人選推出時程。吳怡農表示，防疫與政治是兩回事，應分開談，目前正經歷防疫關鍵時期，呼籲民眾盡快打滿3劑疫苗。

吳怡農被問到未連任北市黨部主委後續規劃指出，他會投入2024年立委選舉。

張茂楠投票後接受聯訪說，台北市黨部主委選舉上次出現不愉快狀況造成派系摩擦，這次經討論達共識，沒出現不雅文章或抹黑狀況。若他當選主委，會希望黨中央6月完成提名北市市長參選人選，人選確定就結合地方，有信心贏回首都。

顏聖冠接受媒體聯訪表示，擔心受疫情或天氣影響投票率，上午沒下雨，呼籲黨員做好防疫、踴躍投票。（編輯：李亨山）1110522